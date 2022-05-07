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Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня в столиці.

Про це він повідомив у Twitter

За його словами, посольство Росії звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі з проханням дозволити святкові заходи 9 травня у Варшаві.

"Я рішуче проти цього. Жодна польська державна установа не повинна брати участь у цій ініціативі. Більше того - її треба заборонити. У мене немає згоди на проведення агресором свята у Варшаві", - написав Тшасковський.

Раніше повідомлялося, що представників Російської Федерації не запросили в Париж на заходи, присвячені 77-й річниці Дня Перемоги.

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