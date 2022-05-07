Він проти того, щоб агресор проводив свято.

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив проти святкування росіянами 9 травня в столиці.

Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, посольство Росії звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі з проханням дозволити святкові заходи 9 травня у Варшаві.

"Я рішуче проти цього. Жодна польська державна установа не повинна брати участь у цій ініціативі. Більше того - її треба заборонити. У мене немає згоди на проведення агресором свята у Варшаві", - написав Тшасковський.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Раніше повідомлялося, що представників Російської Федерації не запросили в Париж на заходи, присвячені 77-й річниці Дня Перемоги.

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