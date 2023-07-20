Чоловікові погрожували, що його "поламають".

У латвійській Юрмалі відпочиваючі на пляжі накинулися на поліцейського, коли той затримував чоловіка. Вони принижували його і вимагали говорити з ними російською мовою.

Відео опублікував користувач "Latvijas VAT"iki" в мікроблозі Twitter. "Росіяни відчувають себе в Латвії господарями. Поліція в черговий раз показує, що вони абсолютно безсилі і марні", - йдеться в повідомленні.

На ролику можна побачити, як двоє поліцейських затримують чоловіка і, за словами автора відео, бризкають йому в обличчя перцевим або сльозогінним газом. Один з відпочиваючих каже, що вони грали у футбол і "кудись потрапили м'ячем".

До поліцейських починають підходити російськомовні відпочивальники, після чого затриманий повзе до води. Кілька чоловіків наближаються до поліцейського, вимагають показати документи, прибрати, ймовірно, балончик і "не ви**буватися".

В ході перепалки вони принижують поліцейського, вимагають "говорити по-російськи", називають "молокососом" і погрожують "поламати" його. "Давай в машину сідай і у**буй звідси. Зараз поламаємо тебе тут. Ти че, не зрозумів? Мужики, давайте навалимося!" - каже один з них, заявляючи, що поліцейський "зіпсував їм свято".

У поліції повідомили, що інцидент стався на пляжі Майорі 16 липня. Їм надійшов дзвінок від колег про те, що їм потрібна допомога в забезпеченні громадського порядку. На місці співробітники з'ясували, що один з відпочиваючих здійснював хуліганські дії на пляжі, поводився агресивно і не підкорявся вимоги муніципальної поліції.

Відносно нього порушили два провадження щодо адміністративних правопорушень: за порушення громадського порядку та невиконання законних вимог посадової особи. Йому загрожує попередження або штраф у розмірі до 140 штрафних одиниць (200 євро).

Держполіція отримала відеозаписи того, що відбувається до їх прибуття і оцінить, чи були інші злочинні дії на місці події.

Скандали з росіянами за кордоном

Нещодавно в Туреччині росіянин поскандалив з українками на пляжі. Він обзивав жінку і хвалився, що їздив "на Донбас", щоб вбивати там українців.

Наприкінці березня влада Аргентини почала масово відмовляти росіянам у продовженні дозволів на перебування в країні. Все через те, що раніше вагітні росіянки придумали "схему" легалізації в Аргентині.

Взимку співробітник консульства РФ в Ріо-де-Жанейро напав на учасницю антивоєнного мітингу.

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