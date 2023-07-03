Жінка заявила, що звернулася у поліцію, адже масові погрози тривають вже три дні.

Українка Альона, яка стала жертвою неадекватного росіянина на курорті в Туреччині, заявила про погрози вбивством їй та її сім'ї.

Як повідомила постраждала в інтерв'ю Кароліні Ашіон, після оприлюднення відео перепалки з росіянином, її переслідують, погрожують, надсилають фото мертвих військових та пишуть, що так буде з нею та її дітьми. Росіяни навіть знайшли адресу дівчини та її батьків.

"Ця потвора сказала, що вб'є мене і моїх дітей, щоб ми не розмножувалися. (Казав - УНІАН), що він "таких" вже вбивав. Я відійшла від стресу та пішла до керівництва (готелю - УНІАН). Вони мені сказали, що все добре буде, дали мені охорону", - розповіла Альона.

Дівчина зазначила, що потім вона опублікувала відео з неадекватним росіянином. Після розголосу розпочалася хвиля погроз.

"Мені вже третю добу приходять погрози на мій телефон, на всі месенджери. Мені на пошту надсилають фото наших мертвих військових, кажуть, що зі мною та моїми дітьми буде так само. Знайшли якісь бази даних з моїми адресами, де мешкаю я і батьки, де мій бізнес. Мені кажуть, що 140 мільйонів росіян мене знайдуть і вб'ють. Тому я цю справу не залишила, я поїхала в поліцію", - розказала жінка.

За її словами, вчора готель виселив росіянина з дівчиною. Зараз він відпочиває в іншому готелі.

Що передувало

У Туреччині на пляжі розгорівся скандал через поведінку російського туриста, який хвалився тим, що він вбивав українців на війні, жорстоко розв'язаній РФ.

Ролик починається з криків росіянина: "Що вам повторити? Що ви понакидали свої речі?.. Кінчені, невиховані тварюки".

Після того, як українки покликали на допомогу охорону, громадянин РФ почав говорити про війну і дорікати жінкам у тому, що вони приїхали відпочивати до Туреччини, мовляв, краще б проспонсорували ЗСУ.

Згодом стало відомо, що до чоловіка навідалася поліція.

Вас також можуть зацікавити новини: