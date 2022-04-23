Брехливий ролик стверджує, що начебто п'ята частина литовців перебуває за межею бідності.

Росія стоїть на порозі першого у столітті дефолту. Аби відволікти народ рф від стану власної економіки через санкції за війну, прокремлівські ЗМІ почали поширювати фейки про буцімто "голодуючу Литву".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, зокрема, прокремлівський портал Baltnews поширив відеосюжет, що жителі Литви "доїдають залишки продовольства та незабаром їм загрожує голод".

Водночас, у ролику стверджується, що:

у Литві близько 5-ї частини населення перебуває за межею бідності;

у литовських магазинах продаються старі запаси продовольства;

інфляція в ЄС до кінця року може збільшитися з 7% до 12%, після запроваджених проти рф санкцій.

У Центрі наголошують, що прокремлівський канал свідомо займається маніпуляціями та перекрученням фактів.

Так, наприклад, кадри порожніх полиць – січневий сюжет Reuters про те, як коронавірус впливає на постачання товарів до магазинів ЄС. Написи на етикетках супермаркету так й взагалі англійською мовою.

У відомстві зазначили, що такими роликами РФ намагається відвернути увагу росіян від власної кризи – з початку року загальний рівень інфляції в країні складає 16,7%, і до кінця року зросте до 20%.

А тим часом країни цивілізованого світу продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресорки. Ба більше, ЄС та США готують вже шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

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