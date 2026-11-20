Польські військові перевіряють ще кілька місць можливого падіння ракет і безпілотників.

Під час масованої російської ракетної атаки та нальоту безпілотників на Україну три російські об'єкти перетнули повітряний простір Польщі. Одна російська крилата ракета Х-101 впала на полі у Люблінському воєводстві Польщі. Інцидент підтвердив міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції, передає RMF24.

Ракета впала поблизу населеного пункту Новий Ліповець, приблизно за 45–60 кілометрів від українського кордону. На місці утворилася вирва, а також залишилися палаючі уламки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про пошкодження критичної інфраструктури також не повідомляється.

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У Польщі перевіряють ще кілька місць можливого падіння ракет і дронів

За словами Косіняка-Камиша, ще одне місце падіння, ймовірно, також пов'язане з ракетою. Третій випадок, найімовірніше, стосується безпілотника, оснащеного реактивним двигуном.

Перевірки тривають, зокрема, поблизу населених пунктів Молодич і Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві.

Військова прокуратура Польщі з'ясовує, скільки саме об'єктів увійшло в повітряний простір країни.

Це вже другий випадок падіння ракети Х-101 у Польщі цього року

Нинішній інцидент став другим підтвердженим випадком падіння російської ракети Х-101 на території Польщі у 2026 році.

Попередній такий випадок стався 30 липня. Тоді одна з російських ракет залетіла приблизно на 95 кілометрів углиб польської території.

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