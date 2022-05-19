За його словами, у фінів "немає жодного шансу" у разі війни.

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов заявив, що Росії байдуже, скільки країн знищувати у разі ядерної війни з НАТО.

Таку заяву він зробив, коментуючи вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

"Треба розуміти шведам і фінам прості речі: ми з ними будемо у прямому зіткненні лише в одному разі, якщо у нас буде війна з НАТО. А якщо буде війна з НАТО, то вона не буде безпілотниками, вона буде ядерною. І нам байдуже, скільки країн знищувати - 28 чи 32", - заявив він.

За словами Журавльова, Швеція та Фінляндія повинні розуміти, що у Росії "всього вистачає".

"Одна справа у США 300 мільйонів, там ще хтось може вижити, теоретично. Але у фінів, яких 5 мільйонів чи трохи більше, жодного шансу немає", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО 18 травня.

Раніше у Росії заявляли, що їх рішення викликає стурбованість у Кремля, а потім почали відкрито погрожувати військовим вторгненням.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не може підтримати їх вступ до НАТО, оскільки Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

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