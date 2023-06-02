Представники РФ зазначають, що ці небезпечні безпілотними є українськими.

Російський порт Тамань, котрий розташований в кількох кілометрах від Керченської протоки, готовий призупинити експорт зрідженого нафтового газу. Як повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, котрі обізнані із ситуацією, причиною цього стало побоювання атак безпілотників.

Росія стверджує, що саме Україна керувала атаками БпЛА на російські території. Натомість Київ такі звинувачення відкидає.

Залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік Тамані, на частку якої припадає близько 7,5% загального російського експорту LPG (зрідженого нафтового газу).

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Окрім цього джерела Reuters заявили, що у Тамані зупиниться переробка зрідженого газу пропан і бутан, через свою вибухонебезпечну природу. Однак поки невідомо, коли саме росіяни зроблять такий крок. Спочатку поставлена ціль транспортування наявних запасів палива.

Два джерела повідомили, що роботи з LPG на перевантажувальному комплексі Тамань будуть законсервовані на невизначений термін. Його потужність становить 20 мільйонів тонн вантажів на рік.

"Вони це зупинять", - сказало одне з джерел. Інші джерела на ринку повідомили, що вони вивчають інші маршрути для експорту LPG з Росії, включаючи Польщу та Китай.

Атаки безпілотників на території Росії: що відомо з актуального

31 травня стало відомо про нічну атаку на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ: дрон-камікадзе впав на території НПЗ. Ця атака стала другою тиждень по цьому об’єкту.

Другого червня у Курській області Росії пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників на прикордонний до України регіон. У тому числі постраждала багатоповерхівка.

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