Жителів регіону просять "зберігати спокій".

У прикордонній Курській області РФ вночі пролунала серія вибухів. Місцева влада заявила про атаку безпілотниками.

"Сьогодні вночі поруч з Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників", - повідомив у Telegram губернатор області Роман Старовойт

Чиновник попросив жителів регіону "зберігати спокій" і запевнив, що місто захищають військові.

Telegram-канал Baza інформує, що жителі області чули гучні вибухи і спостерігали спалахи в небі.

"Невідомий об'єкт" потрапив в одну з п'ятиповерхівок на вулиці Совєтській в Курську.

Обстановка в Курській області РФ

У російських областях, що межують з Україною, дедалі частіше лунають вибухи і повідомляють про атаки безпілотників. Російські добровольці, які воюють на боці України, дедалі частіше здійснюють прориви через російський кордон, займаючи населені пункти вздовж кордону.

На цьому тлі в Курській області РФ створили загони "дружинників" для участі в "контртерористичних операціях". "Дружинникам" збираються роздати зброю і чекають, поки федеральна влада дасть "добро".

В середині травня в Курській області був "приліт" по електропідстанції і нібито атаковано будівлю Федеральної Служби безпеки РФ.

Згодом український Центр національного спротиву повідомив, що Головне управління розвідки РФ надіслало в Курську область підрозділи спецназівців для проведення диверсій.

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