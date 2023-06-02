У прикордонній Курській області РФ вночі пролунала серія вибухів. Місцева влада заявила про атаку безпілотниками.
"Сьогодні вночі поруч з Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників", - повідомив у Telegram губернатор області Роман Старовойт
Чиновник попросив жителів регіону "зберігати спокій" і запевнив, що місто захищають військові.
Telegram-канал Baza інформує, що жителі області чули гучні вибухи і спостерігали спалахи в небі.
"Невідомий об'єкт" потрапив в одну з п'ятиповерхівок на вулиці Совєтській в Курську.
Обстановка в Курській області РФ
У російських областях, що межують з Україною, дедалі частіше лунають вибухи і повідомляють про атаки безпілотників. Російські добровольці, які воюють на боці України, дедалі частіше здійснюють прориви через російський кордон, займаючи населені пункти вздовж кордону.
На цьому тлі в Курській області РФ створили загони "дружинників" для участі в "контртерористичних операціях". "Дружинникам" збираються роздати зброю і чекають, поки федеральна влада дасть "добро".
В середині травня в Курській області був "приліт" по електропідстанції і нібито атаковано будівлю Федеральної Служби безпеки РФ.
Згодом український Центр національного спротиву повідомив, що Головне управління розвідки РФ надіслало в Курську область підрозділи спецназівців для проведення диверсій.