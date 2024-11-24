Геннадія Анашкіна було звільнено через брехню про успіхи на фронті.

Командувача угрупованням російських військ "Південь" генерал-полковника Геннадія Анашкіна звільнили з посади через неправдиві заяви про хід війни на сході України. Про це повідомили російські Telegram-канали. Згодом цю інформацію підтвердили росЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

Зазначається, що Анашкін був звільнений після надання неправдивої інформації про просування Росії поблизу населеного пункту Сіверськ на сході Донецької області.

Водночас в Міноборони Росії повідомили, що військвого звільнено в рамках "планової ротації".

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У свою чергу російський військовий блогер "Рибар" зазначив, що багато населених пунктів на Соході України "стали синонімами брехні та невиправданих втрат" для росіян:

"Тільки ледачий не писав про проблеми там: загалом системі знадобилося близько двох місяців, щоб належним чином на це відреагувати".

Напередодні стало відомо про звільнення генерал-полковника Геннадія Анашкіна з посади командувача угрупованням "Південь" ЗС РФ.

Хто такий Геннадій Анашкін

Геннадій Анашкін - російський військовий, генерал-полковник Повітряно-десантних військ Російської Федерації. Народився у 1968 році в місті Куйбишев (нині - Самара).У 1993 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище.

У 2008 році отримав звання Героя Росії за керівництво підрозділами під час війни в Грузії. До весни 2024 року Анашкін був командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії.

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