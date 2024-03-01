Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

З 1 березня країни-члени Дунайської комісії більше не визнають своїх зобов’язань перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До 29 лютого Росія могла вийти з Комісії самостійно, проте не зробила цього. Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

"Я вдячний Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - підсумував Дмитро Кулеба.

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Дунайська комісія - це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо. До Комісії входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.

Виключення РФ з міжнародних організацій

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) задовольнила скаргу України та призупинила членство Федерації компʼютерного спорту Росії (ФКС).

У скарзі наголошувалось, що Федерація кіберспорту РФ веде роботу на території тимчасово окупованих українських регіонів, тим самим порушуючи положення IESF про повагу до суверенітету інших країн.

Наразі йдеться про лише призупинення членства Росії у міжнародній федерації кіберспорту. Рішення діятиме до засідання генасамблеї IESF, на якому вже буде розглянуто рішення про повне зупинення діяльності або відновлення членства спортсменів РФ в організації.

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