Водночас росіянам дозволили брати участь у турнірах під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) задовольнила скаргу України та призупинила членство Федерації компʼютерного спорту Росії (ФКС). Про це повідомляється у прес-релізі організації.

У скарзі наголошувалось, що Федерація кіберспорту РФ веде роботу на території тимчасово окупованих українських регіонів, тим самим порушуючи положення IESF про повагу до суверенітету інших країн.

Наразі йдеться про лише призупинення членства Росії у міжнародній федерації кіберспорту. Рішення діятиме до засідання генасамблеї IESF, на якому вже буде розглянуто рішення про повне зупинення діяльності або відновлення членства спортсменів РФ в організації.

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До того часу, з огляду на міжнародні правила, росіянам дозволили брати участь у турнірах під нейтральним прапором.

Додамо, що міжнародна федерація кіберспорту вже забороняла росіянам виступати під своїм прапором у квітні 2022 року. Наприкінці літа 2023 року заборону було знято.

Кіберспорт в Україні

Найвідомішою українською кіберспортивною командою вважається NAVI по Dota 2. Цей колектив отримав всесвітню популярність і виграв багато престижних нагород.

У 2017 році в нашій країні з'явилася Федерація кіберспорту в Україні, а у 2020-му році кіберспорт офіційно був визнаний видом спорту. Рік потому відбувся найбільший на цей час в Україні чемпіонат з кіберспорту з призовим фондом 1,5 мільйона гривень.

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