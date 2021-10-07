Вирахувати одного з найвідоміших у світі серійних вбивць вдалося команді The Case Breakers завдяки речовим доказам з місць злочинів.

Американські дослідники заявляють, що ідентифікували одного з найвідоміших серійних вбивць світу - Зодіака, який тероризував Сан-Франциско в кінці 1960-х років.

На їхню думку, Зодіак - це Гері Френсіс Пост, повідомляє Fox News.

Впізнати маніяка вдалося групі з понад 40 колишніх слідчих, журналістів і офіцерів військової розвідки.

Читайте такожДушив та ґвалтував: в Японії стратять "вбивцю з Twitter", на рахунку якого дев'ять жертвОсобу вбивці доводять шрами на його лобі, які відповідають шрамам на фотороботі Зодіака. Крім того, Пост був пов'язаний з шостою жертвою Зодіака - Чері Джо Бейтс. Встановлено його місцеперебування в день вбивства Бейтс - він перебував неподалік. Також він майже все життя працював маляром, а на місці злочину знайшли годинник з бризками фарби.

Детективи стверджують, що виявили відбиток каблука черевика Поста, який відповідав виявленим в інших місцях вбивств Зодіака.

Але поспілкуватися з можливим вбивцею не вийде, оскільки Пост помер у 2018 році у віці 80 років.

Зодіак: що відомо про серійного вбивцю

Зодіак відомий завдяки зашифрованим листам, які він надсилав копам. У цих посланнях він повідомляв про нові жертви. Офіційно за маніяком числилось 5 жертв, але в одному з листів він зізнався, що вбив 37 людей.

У справі Зодіака допитали сотні людей, але довести їхню причетність до злочинів так і не вдалося. Проходив у цій справі й Пост, але його викреслили зі списку як шановного колишнього офіцера Збройних сил США.

Серійного вбивцю порівнювали з Джеком-різником, а його історія лягла в основу культового трилера Девіда Фінчера "Зодіак", що вийшов у 2007 році.

Автор: Ольга Робейко