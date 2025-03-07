Велика Британія продовжить постачати Україні розвіддані після припинення поставок від США, хоча ці можливості будуть більш обмежені. Про це пише The Guardian з посиланням на свої джерела.
Повідомляється, що Велика Британія також продовжить постачати Україні свій аналіз необроблених даних, хоча, згідно з практикою розвідки, вона не передаватиме інформацію США, отриману в рамках угод про обмін між двома країнами.
"Вони не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце", - сказало джерело видання. Водночас вони дозволять Україні забезпечити раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по Росії.
Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнуті наземні війська, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість нанесення руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по Росії.
Наслідки припинення розвідданих від США - думки експертів
Докторка Джейд МакГлінн із Королівського коледжу Лондона припустила, що рішення США припинити постачання розвідданих може полегшити Росії відновлення застопореного наступу на Харків.
Крім того, є побоювання, що Україні буде важко виявити запуск бомбардувальників з російських авіабаз і ракет.
При цьому редактор Defence Express Валерій Рябих зазначив, що, на його думку, заморожування розвідданих означає, що Україна більше не зможе виявляти балістичні ракети "Іскандер-М" та їхні північнокорейські аналоги, KN-23 і KN-24.
Однак він припустив, що припинення не матиме істотного впливу на ситуацію на лінії фронту. "У нас є власні офіцери розвідки, супутникові служби та агенти в Росії. Цього достатньо, щоб вразити стаціонарні об'єкти в глибині Російської Федерації", - сказав він.
Інститут вивчення війни заявив, що рішення США "завдасть шкоди здатності України захищати себе від триваючих російських атак", і зазначив, що успішні дальні удари українських військових тепер буде складніше здійснити.
Зупинка розвідувальних даних для України - новини
Як повідомляв УНІАН, США припинили ділитися всіма розвідданими з Україною. За інформацією Sky News, обмін усіма даними було припинено 5 березня.
Також повідомлялося, що через зупинку надання розвідданих Україна перестала отримувати дані для націлювання HIMARS.
Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова надавати Україні розвідувальні дані.