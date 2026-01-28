Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що 'стурбований його душевним здоров'ям', - Politico

У розмові з іншими європейськми лідерами Фіцо назвав Трампа "небезпечним".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, один з небагатьох політиків ЄС, які часто підтримують позицію Дональда Трампа, під час саміту в Давосі заявив лідерам ЄС, що після особистої зустрічі з президентом США був "стурбований" його душевним станом. Про це виданню Politico розповіли п'ять європейських дипломатів, ознайомлених із змістом розмови.

Джерела зазначають, що прем'єр-міністр Словаччини висловив свої зауваження на окремій неформальній зустрічі деяких лідерів і головних посадових осіб ЄС. За словами двох дипломатів, Фіцо використовував слово "небезпечний", описуючи поведінку президента США під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Хоча жоден з дипломатів, які спілкувалися з виданням, не був присутній на зустрічі, окремі лідери поінформували їх про зміст розмови незабаром після її завершення. При цьому всі вони заявили, що не знають подробиць того, що Трамп сказав Фіцо, що могло викликати таку бурхливу реакцію.

Анна Келлі, прес-секретар Білого дому, заявила: "Це абсолютно повна фейкова інформація від анонімних європейських дипломатів, які намагаються привернути до себе увагу. Зустріч в Мар-а-Лаго була позитивною і продуктивною".

Високопоставлений чиновник адміністрації США, який був присутній на зустрічі з Трампом і Фіцо, також сказав, що не пам'ятає ніяких незручних моментів або недоречних обмінів репліками. Він сказав, що зустріч була "приємною, звичайною і включала в себе кілька невимушених обмінів репліками".

У той же час один з європейських дипломатів сказав, що Фіцо, схоже, був "травмований" своєю зустріччю з Трампом. Фіцо охарактеризував Трампа як "божевільного", сказав дипломат, використовуючи слова, які йому передав лідер його країни, який безпосередньо брав участь у розмові.

Глибока криза

Навіть без заяв Фіцо європейські лідери і високопоставлені чиновники все більше стурбовані "непередбачуваністю" президента США, за словами шостого дипломата ЄС, який не був безпосередньо поінформований лідером про розмову, що відбулася минулого тижня.

Побоювання щодо здоров'я президента США "швидко стають все більш обговорюваною темою на всіх рівнях", – сказав чиновник ЄС.

79-річний Трамп неодноразово і рішуче заперечував наявність у нього будь-яких захворювань, що впливають на когнітивні функції, заявивши цього тижня журналу New York Magazine, що він не страждає на хворобу Альцгеймера.

Політика Трампа

Reuters пише, що раптові заяви і несподівані зміни зовнішньої політики Трампа вже завдали непоправної шкоди відносинам з ключовими союзниками США.

Також американські аналітики відзначають, що прагнення Трампа мати необмежену владу створює проблеми російському диктатору Володимиру Путіну. Адже Росія роками отримувала геополітичну перевагу, агресивними військовими ризиками. Тепер, схоже, США будуть повторювати це.

