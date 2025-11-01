Також американський лідер назвав угорського прем’єра своїм другом.

Президент США Дональд Трамп відмовився зробити для Угорщини виняток з американських санкцій проти російської нафти. Про це він заявив у коментарі журналістам на борту президентського літака.

Трамп підтвердив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звертався до нього з відповідним проханням, але отримав відмову.

"Він попросив про виняток (із санкцій проти "Лукойла" та "Роснефти - УНІАН). Ми його не надали, але він просив", - зауважив Трамп на прохання журналістів прокоментувати це питання.

При цьому він назвав Віктора Орбана своїм другом.

Країни, які продовжують купувати товари чи співпрацювати з компаніями, які потрапили під американські санкції, ризикують потрапити під вторинні обмеження за їхнє порушення.

Санкції США проти російських нафтових гігантів

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти Російської Федерації. Нові американські обмеження вдарили по двох найбільших російських нафтових компаніях - "Роснефть" і "Лукойл".

Після чого президент України Володимир Зеленський повідомив, що, нові американські санкції обвалять експорт нафти з РФ, що призведе до втрати доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць.

Зі свого боку прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов проти санкцій США та заявив, що його країна шукає, як обійти нові обмеження проти російських нафтових гігантів.

Разом з тим деякі фахівці вважають, що обмеження не стануть для Москви фатальними, адже за три роки РФ навчилася обходити прості нафтові санкції.

