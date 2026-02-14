Рубіо: Війна РФ проти України не завершиться 'традиційною поразкою'

Держсекретар вважає, що конфлікт завершиться переговорами, а можливі поступки щодо Донбасу стануть болючими для України.

Війна Росії проти України не закінчиться "традиційною поразкою" однієї зі сторін, але Москва також не зможе досягти своїх стратегічних цілей. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Bloomberg.

За його словами, конфлікт, імовірно, завершиться шляхом переговорного врегулювання. Рубіо наголосив, що жодна зі сторін не зможе реалізувати всі свої максималістські вимоги, а війна врешті приведе до політичного компромісу.

Водночас він зазначив, що питання територій, зокрема можливі поступки щодо Донецька, стануть надзвичайно болісними для українського суспільства.

"Відмова від території на Донбасі буде важкою поступкою для українців. Але війна призведе до врегулювання шляхом переговорів", – підкреслив держсекретар.

Інші заяви Рубіо про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Мюнхені Рубіо заявив, що наразі немає відповіді, наскільки Росія серйозно налаштована припинити війну проти України, хоча представники РФ беруть участь у тристоронніх переговорах з США і Україною.

Водночас, США мають намір продовжувати з’ясовувати, на яких умовах росіяни готові закінчити війну, а також - чи вдасться знайти прийнятні для України умови, з якими погодиться Росія.

