Представники західних країн говоритимуть про це на наступному "Рамштайні".

На наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорюватимуть зняття заборони на удари по території Росії.

Про це під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив новий генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте. "Президент Байден збирає цю зустріч на рівні лідерів. Це дуже важливо, що ми зустрінемося 12 жовтня в форматі "Рамштайн" з членами Альянсу та Україною", - додав він.

Рютте зазначив, що в питанні атак на російські військові об'єкти міжнародне право на боці України. Однак зняття заборон та обмежень залежить лише від індивідуальних рішень країн-членів НАТО:

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"Росія веде цю незаконну війну. І збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані проти цивільної інфраструктури України, може запобігти цьому".

Новий "Рамштайн"

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував нове засідання Контактної групи з питань оборони України.

Відомо, що зустріч проходитиме у Німеччині 12 жовтня. Вона стане вже 25 засіданням з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський казав, що на цій зустрічі Україна разом з партнерами має обговорити спільні кроки щодо посилення тиску на Російську Федерацію.

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