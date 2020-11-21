Головною темою спілкування лідерів країн «Великої двадцятки» стане глобальна криза, спричинена пандемією коронавірусу.

Під головуванням Саудівської Аравії сьогодні у форматі відеоконференції відбудеться саміт «Великої двадцятки» (G20).

Зустріч відбуватиметься віртуально, і йтиметься на ній, як і на позачерговому засіданні G20 у березні, знову про глобальну кризу, спричинену пандемією коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle.

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До саміту G20 експерти з Ер-Ріяда підрахували, що найбільші промислово розвинені держави, Євросоюз і країни з перехідною економікою разом вже виділили 11 трлн доларів на підтримку економіки.

У 21 млрд доларів обійшлися державні програми допомоги країн G20 для створення вакцини від коронавірусу і ліків для лікування COVID-19. У 14 млрд доларів оцінюються відсотки за кредитами, які вирішили не стягувати з найбідніших країн світу. Учасники майбутнього відеосаміту обговорюватимуть, чи достатньо цих грошей для подолання наслідків глобальної кризи і чи треба виділяти ще.

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Автор: Вікторія Токарєва