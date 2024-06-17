Сесія саміту проходила в закритому режимі.

На сесії саміту миру, де у закритому режимі обговорювали пункт щодо повернення незаконно переміщених українських дітей, військовополонених та цивільних, були присутні 39 країн.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. За його словами, результати відвертого спілкування "дають стриманий оптимізм на напрацювання нових підходів" щодо повернення українців з російських застінків.

Він зазначив, що саме закритий режим обговорення дав можливість не просто відвертого спілкування, а висловлення багатьма країнами можливих напрацювань щодо повернення людей.

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"До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", - акцентував Лубінець.

Він додав, що обговорювали не просто підходи повернення українських громадян, але й продовження створення механізму тиску на РФ. "Одним з публічних результатів, про які можемо сказати, що багато країн у свої висловлюваннях напряму казали, що дійсно в діях РФ є всі ознаки воєнного злочину - геноциду", - підкреслив омбудсман.

Лубінець вважає, що існують конкретні механізми тиску, які мають змусити РФ долучитися до обміну полоненими та повернення українських дітей. Насамперед дипломатичний тиск, але також важливий - економічний.

"Коли країни від дипломатичних заяв перейдуть до реальних санкційних тисків на російську економіку. Наприклад, цілком ймовірно, що на одному з наступних самітів або зустрічей може бути запропоновано: або РФ повертається до виконання статуту ООН і всієї системи міжнародного гуманітарного права, або більшість країн приймають рішення щодо застосування ембарго на купівлю російської нафти та газу. Після такого рішення, як довго витримає російська економіка? Я думаю, це точно буде не роки і навіть не місяці", - акцентував він.

Лубінець резюмував, що саміт миру у Швейцарії, де була присутня 101 міжнародна делегація, став величезним дипломатичним проривом України.

"Я відразу хочу відповісти тим, які кажуть, що не всі, хто приїхав на саміт, підписали комюніке. Немає взагалі там проблеми, це технічні деталі. Технічно не всі країни прийняли рішення до саміту щодо приєднання до комюніке. Після повернення вони це будуть розглядати на своїх рівнях. Ми точно знаємо, що число приєднаних до комюніке буде зростати", - констатував омбудсман.

Саміт миру: підсумки

Раніше повідомлялось, що 80 країн та чотири організації підписали підсумкову декларацію Глобального саміту миру. У документі йдеться про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення доступу до морських портів та звільнення усіх полонених українців.

У оновленому списку підписантів виявилося, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи.

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