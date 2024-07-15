У Держдепі кажуть, що завжди виступають за дипломатію.

Сполучені Штати Америки підтримають Україну, якщо вона вирішить запросити російську сторону на другий саміт миру.

Про це заявив представник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу. Він наголосив, що Вашингтон завжди виступає за дипломатію, однак подібні рішення може ухвалювати лише Україна, яка постраждала від незаконного російського вторгнення.

"Ми вважаємо, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту має ухвалювати Україна, і Україна має бути у виграші. І тому, якщо вони захочуть запросити Росію, то, звичайно, ми підтримаємо це рішення", - сказав Міллер. Відео дня

Другий мирний саміт

Нагадаємо, що в середині червня у Швейцарії провели перший саміт миру, в якому взяли участь понад 100 країн. Представники 80 держав поставили свої підписи під підсумковою заявою.

Тоді ж стало відомо, що Україна планує провести другу таку зустріч, але цього разу за участі російської сторони. У Швейцарії заявили, що вона може відбутися до президентських виборів у Сполучених Штатах.

Ймовірним місцем проведення можуть стати Саудівська Аравія, Катар або Туреччина.

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