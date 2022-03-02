"Дочки" Сбербанку зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів.

Сбербанк оголосив про відхід з європейського ринку.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"У поточній обстановці Сбербанк прийняв рішення піти з європейського ринку. Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів і загрозою безпеці співробітників і відділень", - повідомив банк.

У повідомленні наголошується, що через припис Центрального банку РФ Сбербанк Росії не зможе здійснити поставку ліквідності в європейські дочірні банки.

Нагадаємо, в Європейському Союзі офіційно ввели санкції проти Центрального банку РФ.

Європейський центральний банк попереджав, що європейським дочірнім компаніям російського державного Сбербанку найближчим часом загрожує банкрутство через санкції.

Крім того, раніше Південна Корея заявила про санкції і припинення співпраці зі Сбербанком. Великобританія також ввела санкції проти Сбербанку.

Також Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС затвердила відключення певної кількості російських банків від SWIFT. Серед них немає Газпромбанку і Сбербанку.

Вас також можуть зацікавити новини: