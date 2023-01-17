Поки Росію будуть душити санкціями, Україна продовжить отримувати всю необхідну підтримку.

Західні санкції проти Росії занурять російську економіку в рецесію, яка триватиме десятиліттями. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми вводимо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – заявила вона.

Голова Єврокомісії запевнила, що агресивна війна Росії не залишиться безкарною. Також вона пообіцяла українцям, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу не ослабне.

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"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.

Російське вторгнення в Україну - актуальні новини

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили вбитими майже 117 тисяч осіб. Також російська армія втратила понад 3,1 тис. танків, 6,2 тис. інших бронемашин, зазнала відчутних втрат в іншій техніці.

На тлі важких втрат і в цілому невдалого ходу війни Кремль анонсував збільшення російської армії до 1,5 мільйона чоловік.

Експерти вважають, що Росії навряд чи вдасться мобілізувати ще півмільйона рекрутів. І навіть якщо це вдасться, озброїти їх і екіпірувати буде вкрай важко.

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