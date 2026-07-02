'Лише слова осуду не зупинять атаки': в Європі пригрозили новими санкціями проти РФ

Запропоновані санкції стосуватимуться більшої кількості організацій, які підтримують російський ВПК.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на комбінований російський удар по Києву й заявила, що запропонує розширення санкцій проти РФ. Відповідний допис вона опублікувала у соцмережі X.

Каллас акцентувала, що "самі лише слова осуду не зупинять атаки на Київ".

"Лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити", - додала вона.

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Глава європейської дипломатії нагадала, що цього тижня ЄС розпочав виплати у рамках кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для зміцнення оборони України.

"Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на удари. Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій потрібно запроваджувати. Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", - заявила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії уточнила, що представники Євросоюзу в Києві знаходяться у безпеці після нічної атаки, й подякувала їм за роботу "в найскладніших умовах".

Більше про атаку РФ

У ніч на 2 липня російські російська окупаційна армія запустила по території України 74 ракети і 496 безпілотників різного типу. Українські захисники змогли знешкодити 48 ракет та 476 дронів. У той же час зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БПЛА на 33 локаціях.

Станом на 12:50 було відомо, що у Києві внаслідок атаки РФ загинули 17 людей. Загалом по місту постраждали 30 локацій.

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