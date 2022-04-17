Морські порти Естонії закриті також для суден, які змінили свій прапор з російського на інший після 24 лютого.

Естонія закрила порти для морських суден з Російської Федерації, в рамках п'ятого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як повідомляє ERR, з неділі, 17 квітня, судам під російським прапором заборонено заходити в порти ЄС, в тому числі Естонії. Йдеться про один із санкційних заходів, раніше схвалений Європейським Союзом.

Прес-служба Міністерства економіки і комунікацій Естонії зазначила, що порти Європейського Союзу відтепер також закриті для суден, які змінили свій прапор з російського на інший прапор після 24 лютого.

За словами міністра економіки та інфраструктури Тааві Ааса, вся Європа переосмислює свою економічну діяльність і стає все більш незалежною від Росії.

"Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Крім країн, всі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, повинні будуть переосмислити свою діяльність, щоб впоратися в новому економічному просторі", – сказав ААС.

Судна під прапором РФ, що терплять лихо, можуть у виняткових випадках заходити в порти Естонії з дозволу Департаменту поліції і прикордонної охорони, який заздалегідь визначить необхідність надання допомоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше російським судам заборонили заходити в порти Болгарія, Румунія і Італія.

При цьому на початку квітня Польща, Латвія, Литва та Естонія анонсували повну автотранспортну ізоляцію Росії та Білорусі.