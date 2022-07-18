Від початку було зрозуміло, що санкції проти Росії доведеться довго зберігати, зазначив очільник уряду Німеччини.

З Російської Федерації не будуть зняті санкції, якщо мир наступить на умовах, які вона нав’яже.

Було від початку зрозуміло, що запроваджені проти РФ обмежувальні заходи доведеться зберігати упродовж тривалого часу, приводить слова канцлера Німеччини Олафа Шольца Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, багато німців потерпають від високих цін на продукти й бензин, а також з тривогою очікують на платіжки за спожиту електроенергію.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі упродовж тривалого часу, нам було зрозуміло від початку. Нам також зрозуміло, що у разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодну з цих санкцій не буде скасовано", - сказав чиновник.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу, зокрема, Німеччина, посилили санкції проти РФ після того, як російська армія рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

15 липня Єврокомісія схвалила спільну позицію для нового пакету санкцій проти російської сторони з метою збереження і зміцнення ефективності попередніх шістьох пакетів обмежувальних заходів.

Новий пакет санкцій передбачає запровадження заборони на імпорт до Євросоюзу російського золота, а також посилення експортного контролю над товарами подвійного призначення й новітніми технологіями.

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