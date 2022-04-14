Мевлюта Чавушоглу заявив, що Анкара діє в рамках міжнародного права.

Туреччина не виключає можливість приєднання до санкцій щодо Російської Федерації. Це може статися за умови, що обмеження будуть затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй.

Про це пише Anadolu.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, дії турецької влади засновані на нормах міжнародного права й Анкара буде слідувати всім рестрикціям, які узгоджені та затверджені на рівні ООН.

"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив Чавушоглу.

При цьому він вказав, що події, які мали місце в передмісті Києва, зробили негативний вплив на переговори між Україною і РФ.

"Нелюдські події в Бучі та Ірпені, які засудила також Туреччина, змінили атмосферу в переговорному процесі, наклали негативний відбиток на українську сторону. Російська сторона виступила з різними заявами, однак за фактом негативно впливає на процес діалогу", - заявив дипломат.

Водночас він вважає, що все ще є можливість для припинення вогню.

Як раніше повідомляв УНІАН, Туреччина проявила ініціативу як посередник між Україною і Росією. Влада країни заявила про готовність стати гарантом безпеки для України, а також допомогти в організації переговорів між українською та російською делегацій.

Крім того, в Анкарі заявили про готовність допомогти з евакуацією цивільних і поранених з блокадного Маріуполя. Для цих цілей турецька влада готова надати кораблі.

Також у Туреччині заявили, що продовжать блокувати прохід бойових суден у Чорне море, поки триває війна Росії проти України. Країна має намір дотримуватися Конвенції Монтре.

Водночас в Анкарі відмовляються вводити або підтримувати міжнародні санкції проти РФ.

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