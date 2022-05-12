Відзначається, що блокуючи ембарго на російську нафту Угорщина блокує весь шостий пакет санкцій.

Деякі країни-члени Європейського Союзу вважають можливим відстрочку введення ембарго на російську нафту. Такий варіант розвитку подій можливий в тому випадку, якщо Угорщина продовжить блокування.

Про це пише Bloomberg.

Дипломати зазначили, що якщо Будапешт заблокує введення нафтового ембарго проти Росії, то заблокованим виявиться весь шостий пакет санкцій. Таким чином, відстрочка ембарго дозволила б ввести інші обмеження.

Водночас багато країн ЄС стурбовані тим, що відмова від блокування нафти з РФ стане ознакою слабкості.

Наразі ведеться робота по повному пакету санкцій, в тому числі поетапне введення заборони на російську нафту. Рішення стане відомо 16 травня, коли глави МЗС ЄС зберуться в Брюсселі.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що неспроможність всіх країн-членів Європейського Союзу прийняти рішення про введення шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане занадто щедрим подарунком для Володимира Путіна.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту. За його словами, президент Росії Володимир Путін думав, що зможе захопити Україну і розділити демократичні сили світу своєю швидкою перемогою.

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