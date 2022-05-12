За словами влади, країна не може відмовитись від російського газу найближчої осені.

Німеччина наразі не може погодитись на запровадження повного ембарго на "блакитне паливо" з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Берліні заявив віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Зараз, на цей час, ми не можемо дозволити собі ввести повне ембарго. Ми наповнили газові термінали та сховища на 40%. Цього буде достатньо для літніх місяців, але на перспективу ми повинні повністю подолати цю залежність від російського газу. Я відчуваю, що поки що ми не спроможні повністю відмовитися від російського газу на осінь", - наголосив Габек.

Він додав, що наявних 40% теж не вистачить після літа. Водночас, за його словами, здійснюється робота з посилення німецької економіки іншими джерелами енергії.

Також Габек зазначив, що в Німеччині вже ухвалили рішення запровадити нафтове ембарго в майбутньому.

"Наша економіка не повинна бути повністю зруйнованою. Ми повинні налагоджувати нові контакти, нові можливості. Газ ще нам буде потрібний декілька місяців. Ми зробимо все необхідне в інфраструктурному плані, щоб ввести це ембарго, але ми не повинні забувати, що є транзитною країною. Цей газ розподіляється по країнах Європи. Щодо газу я скажу чітко і конкретно: ми поки що не можемо дозволити собі повного ембарго", - запевнив Габек.

Як повідомляв УНІАН, раніше федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує зведення залежності від російських викопних енергоносіїв - вугілля, нафти та газу - до нуля, але відповідні кроки будуть здійснюватися спільно в Європейському Союзі.

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