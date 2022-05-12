За словами прем'єр-міністра, санкції мають бути чинні, поки російська агресія не закінчиться і не відновиться український суверенітет.

Нідерланди підтримають ембарго на російську нафту.

Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час онлайн виступу у Верховній Раді України.

За словами Рютте, президент Росії Володимир Путін думав, що зможе захопити Україну і розділити демократичні сили світу своєю швидкою перемогою.

"Але він помилявся. По правді, він дуже прорахувався, тому що трапилося саме протилежне його намірам - сили демократії на заході об'єднані як ніколи. І на це є дуже добра підстава - це є війна за майбутнє демократії, міжнародне право, йдеться про право суверенного народу обирати свою дорогу в житті, йдеться про свободу: вашу і нашу свободу", - наголосив прем'єр.

Він зазначив, що це є війна "за наше спільне майбутнє", тому санкції, накладені на Росію і на її керівництво, "безпрецедентні в нашій історії", бо ніколи такі масштабні санкції не запроваджували "так швидко, так прямо і в такому обсязі".

Прем'єр-міністр Нідерландів наголошує, що міжнародна спільнота має зробити більше і якомога швидше - зупинити купівлю російської нафти.

"Нідерланди готові вдатися до цієї дії разом з нашими партнерами та союзниками без загаяння", - наголосив він.

За його словами, санкції мають бути чинні, поки російська агресія не закінчиться і не відновиться український суверенітет.

Рютте додав, що Нідерланди підтримують Україну, постачаючи зброю.

"Це почалося з постачання протитанкових і протилітакових засобів на першій брутальній фазі цієї війни. А тепер на новій фазі в битві за Донбас ми надсилаємо вам самохідні артилерійські засоби, гаубиці спільно з Німеччиною", - наголосив він.

При цьому підкреслив, що його країна разом із союзниками продовжить допомогати Україні, зокрема, постачаючи зброю "там, де треба і коли треба".

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що допомагатимуть й у відбудові України, і в досягненні правосуддя щодо агресора - покарання за воєнні злочини.

"Російські війська вдаються до сексуального насильства як зброї у цій війні, ми чуємо про депортацію, тортури та навіть холоднокровне вбивство невинних цивільних людей", - наголосив він.

За його словами, Нідерланди надсилають велику групу судових експертів до України, щоб були зібрані докази злочинів окупантів і правосуддя відбулося. Він висловив переконання, що Україна переможе у війні з Росією, і процитував слова українського гімну.

Нафтове ембарго: що відомо

Нагадаємо, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що неспроможність усіх країн-членів Європейського союзу ухвалити рішення про запровадження шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане надто щедрим подарунком для Володимира Путіна.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу українського президента Михайло Подоляк закликає країни Європейського союзу не загравати з агресором і запровадити ембарго на російську нафту.

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