Урсула фон дер Ляйєн нагадала, що європейські сховища були заповнені на 80%.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що прийшов час ввести обмеження цін на російський газ. Газові сховища в Євросоюзу заповнили на 80%.

Про це пише La Stampa.

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде в Європу", - заявила європейський політик.

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При цьому вона вказала, що стеля ціни потрібна, щоб "дати відсіч спробам президента Росії маніпулювати Європейським енергетичним ринком". Вона вказала, що ця межа може бути запропонована на рівні керівництва валютного блоку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Євросоюз продовжуватиме скорочувати закупівлю блакитного палива у Росії. Якщо до початку повномасштабної війни РФ проти України частка російських енергоносіїв в ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків.

Згідно з планами Європейського Союзу, запаси газу в сховищах повинні були досягти позначки в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це раніше. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 30 серпня повідомила, що європейські газові сховища заповнили на 80% з випередженням графіка.

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