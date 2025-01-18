Такий варіант розглядають на випадок, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій.

Чиновники ЄС розглядають можливість залучення короля Бельгії Філіпа для збереження санкцій проти Росії, на випадок, якщо Угорщина накладе вето на їх продовження. Про відповідну схему пише Financial Times.

У грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив членам ЄС заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії цього місяця, що призведе до закінчення терміну їхньої дії 31 січня.

Як пише FT, хоча чиновники ЄС планують переконати Орбана зберегти санкції проти компаній і російських активів, заморожених у ЄС, паралельно вони розробляють альтернативні заходи, здатні зберегти деякі обмеження.

Відео дня

Зокрема, йдеться про 190 млрд євро російських державних активів у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Чиновники побоюються, що в разі скасування санкцій ці гроші "опиняться в Росії наступного дня", оскільки у фінансових посередників не буде законних підстав утримувати їх.

Оскільки державні активи фізично зберігаються в бельгійській компанії, одним із запасних варіантів є використання воєнного указу 1944 року, який дає змогу королю Бельгії Філіпу блокувати передачу активів із країни, пише FT, посилаючись на заяви деяких чиновників.

"Якщо Орбан не поступиться, єдиним рішенням буде національне", - сказав високопоставлений чиновник, який бере участь у підготовці плану.

Як зазначає FT, кілька країн-членів запропонували альтернативне рішення - позбавити Угорщину права голосу, щоб домогтися продовження угоди. Однак такий радикальний крок, найімовірніше, не отримає необхідної одностайної підтримки з боку всіх інших держав.

Орбан і санкції проти Росії

У грудні Орбан заявив лідерам Європейського Союзу, що планує дочекатися інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, перш ніж продовжувати санкції проти Росії. При цьому згодом він заявив, що настав час для ЄС скасувати санкції проти Росії.

Нещодавно до державного бюджету України надійшло 3 мільярди євро з коштів від заморожених активів Росії. Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів. Загалом ініціатива країн G7 передбачає спрямування Україні 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів доларів надасть Європейський Союз.

Вас також можуть зацікавити новини: