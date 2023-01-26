Він заявив, що в цьому питанні країна буде орієнтуватися на власні державні інтереси.

Глава міністерства закордонних справ Сербії Івіца Дачич вперше припустив можливість Белграда приєднатися до санкційного тиску на Росію.

Як зазначив чиновник в інтерв'ю Euractiv Serbia, такий варіант можливий, якщо Сербія сама вважатиме це за потрібне. Він підкреслив, перш за все, Белград буде керуватися своїми інтересами.

"Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності України й так голосували в міжнародних інстанціях. Інше питання, чи будемо ми вводити санкції проти Росії. Це не питання часу або термінів, це питання, яке стосується наших політичних та економічних інтересів", – сказав він.

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Головний дипломат Сербії також прокоментував рішення країни не вводити санкції проти РФ у 2014 році, коли партнери України вводили обмеження проти Москви за анексію Криму. Тоді Сербія вирішила, що це не в її інтересах, зазначив Дачич.

Чиновник не виключає, що в разі зміни економічної ситуації Белград введе санкції проти РФ.

"Ми в кожен момент оцінюємо, що буде найкращим для нашої економіки, для нашого становища у світі, для громадян Сербії", - пояснив глава МЗС.

Останні заяви Сербії

Наразі сербський уряд вважає Російську Федерацію союзницею. Через це Белград відмовився підтримати міжнародний тиск на країну-агресора та вводити санкції проти РФ.

Хоча останнім часом офіційні особи Сербії відзначилися критикою щодо політики Росії. Днями раніше президент Сербії Олександр Вучич в ефірі місцевого телебачення заявив, що Росія повинна припинити вербування сербів в "групу Вагнера" для участі у війні проти України. Він розкритикував російські ЗМІ та групи в соціальних мережах, які публікують сербською мовою оголошення про набір найманців.

Також країна раптово оголосила про рішення надати Україні гуманітарну допомогу. Йдеться про обладнання для підтримки української енергосистеми.