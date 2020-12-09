Хлопець з травмами доплив до берега, після чого пройшов ще 300 метрів та звернувся до людей по допомогу.

В Австралії серфер вижив після нападу великої акули, хоча нікого не було поруч, щоб миттєво надати допомогу.

Читайте такожГола модель Playboy пірнула в океан до акул-людожерів (фото)Про це пише The Guardian.

Зазначається, що зустріч з акулою сталася в затоці Д'естріс, розташованій біля південного узбережжя острова Кенгуру.

«Я сидів на дошці і раптово відчув якийсь удар в лівий бік. Мені здалося, що мене збила вантажівка. Вона вкусила мене за спину, сідниці, лікоть та відірвала шматок дошки. Я мигцем побачив її, коли вона вже відпустила мене, і після цього вона швидко зникла», – розповів серфер.

Попри травми від укусів, 29-річний серфер поодинці доплив до берега, після чого пройшов ще 300 метрів, дістався до парковки та звернувся до людей по допомогу.

Спочатку до нього прибули медики й надали допомогу на місці, після чого хлопець був доставлений в лікарню. Фельдшер Майкл Рашбі, який надав йому допомогу, розповів, що у нього були серйозні рвані рани на спині, сідницях і нозі, що вказувало на те, що акула була досить великою.

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Автор: УНІАН