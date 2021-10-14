Очільнику держави у четвер зробили тест на COVID-19, і він виявився позитивним, дізналися журналісти.

Щеплений президент Латвії Егіл Левітс захворів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила керівник медіа-центру президентської канцелярії Юстина Дейчмане, повідомляє "Delfi.lv".

У четвер, 14 жовтня, президенту зробили ПЛР-тест, який підтвердив наявність захворювання. У президента легкі симптоми COVID-19.

Як раніше повідомила канцелярія, ввечері 13 жовтня, повернувшись з робочої поїздки до Швеції, Левітс здав експрес-тест на COVID-19, який показав позитивний результат. Сьогодні президенту був зроблений ПЛР-тест.

Читайте такожГлава ВООЗ не виключає версію лабораторного походження COVID-19Левітс одним з перших вищих посадових осіб Латвії щепився від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Процес вакцинації він завершив в кінці квітня.

Тоді ж прищепився й екс-президент Латвії Валдіс Затлерс. Він також заразився COVID-19 наприкінці вересня.

В уряді Латвії вже тривалий час ведуться дискусії про додаткову вакцинацію людей, які пройшли повний курс щеплень. Поки уряд постановив почати в жовтні додаткову вакцинацію від COVID-19 людей старше 65 років.

Нагадаємо, з 11 жовтня в Латвії з метою запобігання поширенню COVID-19 на три місяці оголошено надзвичайний стан.

Зокрема, людям, які не мають ковід-сертифіката, дозволено відвідувати тільки продуктові магазини, аптеки, магазини оптики, магазини кормів для тварин, місця продажу преси, магазини гігієнічних товарів, телекомунікаційні магазини й АЗС. Також запроваджено низку обмежень і для вакцинованих громадян.

Автор: Вікторія Токарєва