США рішуче засудили примусову посадку літака рейсом Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську.
Відповідну заяву американського державного секретая Ентоні Блінкена оприлюднено на сайті Держдепартаменту США.
"Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя більше 120 пасажирів, зокрема громадян США", - йдеться у повідомленні.
Блінкен зауважив, що "повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використання військових літаків для супроводу повітряного судна викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування".
"Ми тісно координуємо нашу реакцію з нашими партнерами, зокрема ЄС, а також офіційними особами Литви та Греції", - додав держсекретар.
Читайте такожЛітак Ryanair погрожували збити, якщо він не здійснить посадку в Мінську - білоруський опозиціонерОчільник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що США вимагають негайного звільнення Протасевича і підтримують якнайшвидше засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) для розгляду цих подій, передає Голос Америки.
"Незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства. Сполучені Штати в черговий раз засуджують триваюче переслідування режимом Лукашенка і довільні затримання журналістів", - зазначив Блінкен.
Він також закликав режим Лукашенка "поважати права людини і основні свободи".
Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі
- 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.
- Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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