Каратимуть і за антивоєнні заклики.

Росіян каратимуть за "фейки" про діяльність російських військових і за заклики до перешкоджання використанню російських військ "для підтримки миру".

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

У п'ятницю, 4 березня, Держдума РФ прийняла закон про кримінальне покарання за фейки про дії російських збройних сил.

Так, за "завідомо неправдиві фейки" штраф 0,7-1,5 мільйона рублів або до 3 років колонії.

Якщо фейки створюють посадові особи, група або "зі штучним створенням доказів або з мотивів ненависті або ворожнечі" - штраф 3-5 мільйонів рублів або від 5 до 10 років колонії.

За фейки, що "спричинили тяжкі наслідки" - від 10 до 15 років колонії.

За антивоєнні заклики тепер росіян також каратимуть. Від 100 до 300 тисяч рублів штрафу або до 3 років колонії загрожує за заклики до перешкоджання використанню російських військ "для захисту інтересів Росії, підтримки миру і безпеки або за дискредитацію такого використання" (якщо вже притягували до адміністративної відповідальності за такі дії).

Якщо такі заклики до перешкоджання або така дискредитація спричинили "тяжкі наслідки" - штраф 0,3-1 мільйон рублів або до 5 років колонії

Покарана буде і підтримка антиросійських санкцій. Тим, кого за це вже притягували до адміністративної відповідальності, загрожує штраф до 0,5 мільйона рублів або до 3 років колонії.

Нагадаємо, Радіо Свобода, Deutsche Welle, Російська служби ВВС і сайт "Медуза" цієї ночі були заблоковані в Росії.

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