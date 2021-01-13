Законодавці закликають громадськість триматися якомога далі від Вашингтона в день інавгурації.

Співробітники Служби безпеки Капітолію попереджають про те, що тисячі прихильників президента Трампа планують штурм Капітолію напередодні інавгурації Джо Байдена.

Читайте такожВідсторонити Трампа від влади: Палата представників США хоче звернутись до віце-президента ПенсаПро це пише The Hill.

За словами джерела, депутатам повідомили про чотири збройні атаки на Капітолій, Білий Дім і Верховний суд.

Відзначається, що в день інавгурації у Вашингтоні буде розміщено не менше 15 000 військовослужбовців Національної гвардії.

Законодавці закликають громадськість триматися якомога далі від Вашингтона в цей день.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: УНІАН