Співробітники Служби безпеки Капітолію попереджають про те, що тисячі прихильників президента Трампа планують штурм Капітолію напередодні інавгурації Джо Байдена.
Читайте такожВідсторонити Трампа від влади: Палата представників США хоче звернутись до віце-президента ПенсаПро це пише The Hill.
За словами джерела, депутатам повідомили про чотири збройні атаки на Капітолій, Білий Дім і Верховний суд.
Відзначається, що в день інавгурації у Вашингтоні буде розміщено не менше 15 000 військовослужбовців Національної гвардії.
Законодавці закликають громадськість триматися якомога далі від Вашингтона в цей день.
Штурм Капітолію в США
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.
- Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram