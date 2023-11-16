Після різкого погіршення відносин між двома країнами Пекін раптом згадав про "десятиліття" дружби з Америкою.

Китай хоче бути "партнером і другом" для США, а не суперником. Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, виступаючи перед представниками американського бізнесу під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, пише CNN.

На тлі помітного зниження іноземних інвестицій в економіку Китаю, Сі нагадав акулам американського бізнесу про десятиліття "теплих американо-китайських зв’язків".

"Якщо ми розглядатимемо один одного як найбільшого суперника, найважливіший геополітичний виклик і постійну загрозу, це неминуче призведе до неправильної політики, неправильних дій і неправильних результатів. Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів", — сказав Сі перед аудиторією, серед якої були генеральний директор Apple Тім Кук і власник Tesla Ілон Маск.

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CNN зазначає, що промова Сі мала показово примирливий тон. Лідер Китаю запевняв слухачів, що дві великі держави не повинні брати участь у "грі з нульовою сумою", де здобутки однієї сторони означають автоматичні втрати для іншої.

"Китай ніколи не ставив на те, що Сполучені Штати програють, ніколи не втручався у внутрішні справи США і не має наміру кидати виклик або замінювати США. Китай радий бачити впевнені, відкриті та процвітаючі США", – сказав Сі і додав, що США теж повинні "вітати мирний, стабільний і процвітаючий Китай".

Декстер Робертс, директор у справах Китаю Центру Менсфілд при Університеті Монтани, сказав CNN, що відверто дружній тон Сі є відображенням економічних проблем Китаю.

"Зважаючи на стан економіки, це не найкращий час для ворожих стосунків з американським бізнесом і Сполученими Штатами", – зазначив аналітик.

Візит Сі Цзіньпіна до США

Як писав УНІАН, вчора у Сан-Франциско відбулася довгоочікувана зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з американським президентом Джо Байденом. За її результатами лідери погодилися "відновити комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності і поваги". Країни також відновлять зустрічі між Міністерствами оборони та консультації з морської військової безпеки.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін також заявив Джо Байдену, що Китай не прагне "змістити" Америку як світову наддержаву. При цьому він запевнив, що поглинання Тайваню є неминучим, тож США повинні припинити озброювати острів.

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