На думку міністра, Польща мала б право збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували українським АЕС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає, що Польща має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо вони загрожують атомним електростанціям.

Сікорського в інтерв'ю Бі-бі-сі запитали, де для Польщі проходять "червоні лінії" щодо Росії та України і чи має Польща право збивати російські ракети в українському повітряному просторі.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми маємо допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - зазначив міністр.

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Ведуча перепитала: "Тобто ви кажете, що можете уявити собі час, коли важка техніка в Польщі збиватиме боєприпаси на території України, які не перетнули ваш кордон?".

"Це моя особиста точка зору, що юридично в нас було б право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювали", - сказав Сікорський.

Можливість збиття Польщею російських ракет

Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, незважаючи на опір НАТО. Про це раніше заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Пізніше речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що інформацію про необхідність збивати російські ракети над Україною, озвучену главою Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, не варто сприймати категорично, оскільки це є його особистою думкою.

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