Радослав Сікорський заявив, що їхня країна повинна почати збивати російські ракети, але його "неправильно зрозуміли".

Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що інформацію про необхідність збивати російські ракети над Україною, озвучену главою Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, не варто сприймати категорично, оскільки це є його особистою думкою.

Сікорський нещодавно заявив, що його країна повинна цим зайнятися, щоб убезпечити власних громадян.

"Членство в НАТО не переважує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, було б законною самообороною [їх збиття]", - наголосив він. Відео дня

Спікер Вронський додав, що це не є позицією польського уряду. Подібні дії, за його словами, як-от збиття російських дронів і ракет на значній висоті над Україною, мають оцінюватися виключно польськими військовими. При цьому, вони мають розглядати кожен окремий випадок.

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися", - зазначив Вронський.

Збивання ракет над Україною

Український уряд третій рік намагається домогтися закриття повітряного простору країнами ЄС і НАТО. Однак союзники досі не пішли на цей крок, боячись перетнути червоні лінії Кремля.

30 серпня Міноборони Польщі вкотре повідомило, що зі своєї території вони не збиватимуть російські повітряні цілі.

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