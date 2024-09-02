Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що інформацію про необхідність збивати російські ракети над Україною, озвучену главою Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, не варто сприймати категорично, оскільки це є його особистою думкою.
Сікорський нещодавно заявив, що його країна повинна цим зайнятися, щоб убезпечити власних громадян.
"Членство в НАТО не переважує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, було б законною самообороною [їх збиття]", - наголосив він.Відео дня
Спікер Вронський додав, що це не є позицією польського уряду. Подібні дії, за його словами, як-от збиття російських дронів і ракет на значній висоті над Україною, мають оцінюватися виключно польськими військовими. При цьому, вони мають розглядати кожен окремий випадок.
"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися", - зазначив Вронський.
Збивання ракет над Україною
Український уряд третій рік намагається домогтися закриття повітряного простору країнами ЄС і НАТО. Однак союзники досі не пішли на цей крок, боячись перетнути червоні лінії Кремля.
30 серпня Міноборони Польщі вкотре повідомило, що зі своєї території вони не збиватимуть російські повітряні цілі.