За словами глави МЗС Ізраїля, авіаудари по Сирії продовжаться найближчими днями.

Ізраїль посилить авіаудари по сирійських складах важкого озброєння і збереже "обмежену" присутність військ на землі, сподіваючись запобігти будь-якій загрозі, яка може виникнути в результаті повалення президента Башара Асада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу МЗС Ізраїля Ґідеона Саара.

Видання зазначає, що Ізраїль спостерігав за подіями в Сирії з сумішшю надії та занепокоєння, зважуючи наслідки одного з найбільш значущих стратегічних зрушень на Близькому Сході за останні роки.

За словами чиновника, авіаудари по Сирії продовжаться найближчими днями. При цьому Ізраїль атакує системи стратегічної зброї, "як, наприклад, хімічної зброї, що залишилася, ракети великої дальності, щоб вони не потрапили в руки екстремістів".

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При цьому дипломат зазначив, що присутність ізраїльських військ у регіоні суворо обмежена:

"Це в основному поблизу наших кордонів, іноді в декількох сотнях метрів. ... Це дуже обмежений і тимчасовий крок, який ми зробили з міркувань безпеки".

Ситуація в Сирії - останні новини

Іран безпосередньо контактує з новим керівництвом Сирії. Про це повідомило Reuters із посиланням на іранського чиновника.

За його словами, Тегеран намагається "запобігти ворожій траєкторії" між країнами.

Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам, що режим Асада впав. Його правління тривало більше 20 років. Пізніше стало відомо, що диктатор переправився до РФ.

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