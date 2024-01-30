За словами міністра, Угорщина та Україна не довіряють один одному через низку зрозумілих причин.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на зустрічі з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою 29 січня в Ужгороді не сказав нічого поганого, хоча міг.

Як повідомив Кулеба в інтерв'ю Укрінформу, під час цих переговорів українській стороні вдалося "отримати максимум". Зустріч була "своєчасною та корисною".

"Петер не сказав нічого поганого... А міг. Хочу акцентувати, що він правильно підкреслив територіальну цілісність - що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України", - сказав Кулеба.

Під час зустрічі зустрічі обговорювалися "побоювання щодо намірів один одного".

"Пояснили один одному все. Угорці мають недовіру до нас, у нас є недовіра до них - через різні обставини, це зрозуміло. І те, що ми все проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - заявив дипломат.

Україна - Угорщина: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 січня, Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Вчора, 29 січня, Петер Сійярто прибув в Україну. Після перемовин відбулась спільна пресконференція Сійярто, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Під час заходу Сійярто прокоментував розблокування Угорщиною допомоги від Євросоюзу Україні на суму 50 млрд євро. Він не став уточнювати, чи готова його країна змінити позицію з цього питання. Міністр тільки наголосив, що це питання не є двостороннім питанням Угорщини та України. "Ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюселі", - заявив Сійярто.

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