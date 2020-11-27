У парламенті Тайваню депутати опозиційного крила закидали опонентів свинячими тельбухами, коли розпочалась палка дискусія щодо послаблення обмежень імпорту свинини зі США.
Про це повідомляє Reuters.
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У серпні президентка Тайваню Цай Інвень оголосила, що з січня уряд дозволить імпорт свинини зі Сполучених Штатів, що містить заборонену у ЄС і Китаї добавку, а також яловичину понад 30-місячної «витримки». Проти цього виступили опозиціонери.
Прем’єр Китайської Республіки Су Чженьчан якраз мав виступити з доповіддю щодо рішення влади, проте опоненти цьому завадили: на главу уряду буквально посипався дощ зі свинячих кишок. Після чого сталася коротка перепалка.
На вході до зали Чженьчана теж зустріли непривітно: під свист і звуки транспарантів.
Опозиціонерів вже встигли розкритикувати за марну трату їжі, якою пропахнуло все приміщення. Їх закликали повернутися до виважених дебатів.
Водночас ініціатори ідеї заявили, що свинину не планували – рішення було спонтанним.
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