Приблизно четверо жінок з кожних п'яти в найменш розвинених країнах все ще без доступу до мережі.

На сьогодні 2,9 мільярда людей не мають доступу до Інтернету. В основному це жінки з країнах, що розвиваються.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Дані, опубліковані минулого року Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ), агентством ООН з інформаційних і комунікаційних технологій, ясно продемонстрували глобальне зростання використання Інтернету. У 2021 році оціночна кількість людей, які користувалися Інтернетом, зросла до 4,9 мільярда (у 2019 році було 4,1 мільярда).

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Попри прогрес, пов'язаний з розширенням доступу до Інтернету і мобільних послуг, більше третини населення світу і багато підприємств по всьому світу залишаються без доступу до Інтернету.

За оцінками, з майже 3 мільярдів людей, які все ще не в мережі, 96% живуть у країнах, що розвиваються. Ці люди в переважній більшості мешкають в найменш розвинених країнах. Там в даний час інтернетом користуються менше 25% населення.

Жінки особливо маргіналізовані: приблизно чотири з кожних п'яти в найменш розвинених країнах все ще не мають доступу до мережі.

Незважаючи на те, що кількість людей, що знаходяться в мережі, збільшилася, сотні мільйонів з них можуть користуватися Інтернетом не часто. Вони стикаються з проблемами, як спільне використання пристроїв, низька швидкість з'єднання, перебої в роботі інтернету.

Ці обмеження можуть серйозно вплинути на те, наскільки продуктивно вони проводять час в мережі, і робить розрив в підключенні навіть більше, ніж показують офіційні дані.

Багато хто з тих, хто ізольований від цифрових технологій, стикаються з обмеженим доступом до освіти та життєвою бідністю.

А перешкод для підключення до мобільного зв'язку та Інтернету безліч. Це і доступність мережі і пристроїв, і нерозуміння переваг його використання, і відсутність контенту на мовах цих людей. Для тих, хто не вміє читати і рахувати, також існують бар'єри.

Сьогодні світ розглядає доступ до Інтернету як необхідність на рівні з житлом, їжею, чистою водою і електрикою. Десять років тому Фінляндія оголосила широкосмуговий зв'язок законним правом. А ООН в 2011 році назвала його глобальною потребою, підкресливши необхідність подолання розриву в цифрових технологіях і можливості підключення.

Важливість електрозв'язку визнається в звітах МСЕ і ЮНЕСКО, в яких підкреслюється необхідність широкосмугового зв'язку для реалізації Цілей сталого розвитку ООН, прийнятих в 2015 році.

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