Словаччина викликала російського посла через удар по Києву

В Братиславі закликали Росію утриматися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці невинних цивільних осіб.

В Братиславі рішуче засудили обстріл Росії за допомогою реактивного дрона на будівлю Служби безпеки України, йдеться в повідомленні міністра закордонних та європейських справ Словаччини Юрая Бландара на Facebook-сторінці МЗС Словацької Республіки.

В відомстві пояснили, що будівля СБУ в Києві знаходиться поруч з консульським відділом посольства Словаччини.

"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішній російський напад за допомогою реактивного дрона на будівлю Служби безпеки України, яка розташована неподалік від консульського відділу Словацького посольства в Києві", - йдеться в повідомленні.

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Бланар зазначив, що з міркувань безпеки наразі приміщення консульського відділу в столиці України використовується обмежено. Він додав, що там в момент атаки нікого не було.

"Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці невинних цивільних осіб", - наголосив міністр закордонних справ Словаччини.

Водночас, він додав, що Словаччина закликає обидві сторони "уникнути подальшої ескалації, яка посилює напругу та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту".

"Я дав вказівку викликати російського посла в Словаччині", - заявив Бланар.

Атака "Шахеда" на будівлю СБУ: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російський дрон влучив у будівлю Служби безпеки України у центрі Києва. Уточнюється, що безпілотник вдарив в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Президент України поділився, що "дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене".

Також ми писали, що радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що наведення "Шахеда" по будівлі СБУ здійснювалося неподалік від неї російським агентом. На його думку, це була спеціально спланована операція росіян. Флеш зазначив, що "Шахед" керувався та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки.

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