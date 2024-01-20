Заява пролунала напередодні зустрічі премʼєр-міністрів Словаччини та України.

Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО. Про це заявив премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо.

Як повідомляє словацьке видання Standard, така заява Фіцо пролунала напередодні його зустрічі з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, яка має відбутися в Ужгороді 24 січня.

"Я скажу (Шмигалю – ред.), що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", – каже словацький чиновник.

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Премʼєр-мініст Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, підтвердив заплановану на 24 січня зустріч із українським колегою Денисом Шмигалем. Він зауважив, що їде на переговори з гуманітарною допомогою. Водночас Фіцо зауважив, що Словаччина не надаватиме Україні військової допомоги.

Раніше голова словацького уряду підтримав рішення Угорщини ветувати надання Україні допомоги в розмірі 50 млрд євро. На його думку, це нічого не вирішить.

"Україні потрібно допомагати, але я б стверджував, що допомога їй надається у спосіб, який не має жодного ефекту. Ми зараз платимо 1,5 мільярда євро на місяць від Європейського Союзу. Ми накладаємо на росіян санкції… Як довго це має тривати?" – сказав Фіцо.

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