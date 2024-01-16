Прем'єр вважає, що надання цих грошей "нічого не вирішить".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав рішення Угорщини ветувати надання Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Як пише Європейська правда, з такою заявою він виступив після зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті. Фіцо вважає, що навіть якщо Україна отримає цю підтримку, за кілька років ситуація в цій війні не зміниться.

"З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунувся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться... Знайдімо якийсь інший метод вирішення цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 мільярдів, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо - то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч загиблих людей, які перебувають там", - сказав він.

Також словацький прем'єр повторив тези російської пропаганди про те, що західні партнери нібито заборонили українській владі укласти перемир'я на початку повномасштабної війни, бо хотіли отримати "пораненого російського ведмедя на тарілочці".

"Україні потрібно допомагати, але я б стверджував, що допомога їй надається у спосіб, який не має жодного ефекту. Ми зараз платимо 1,5 мільярда євро на місяць від Європейського Союзу. Ми накладаємо на росіян санкції… Як довго це має тривати?" - додав Фіцо.

Угорщина блокує допомогу Україні: що відомо

Нагадаємо, на останньому саміті ЄС Угорщина ветувала рішення про виділення великої фінансової допомоги Україні.

ЗМІ писали, що країни-члени ЄС намагаються досягти згоди всіх учасників, однак і шукають способи обійти вето. Financial Times повідомляв про підготовку резервного плану для виділення допомоги на суму до 20 мільярдів євро.

Також повідомляється, що більшість політичних груп у Європарламенті можуть позбавити Угорщину права голосу.

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