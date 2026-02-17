'Буду сидіти': Галущенко висловився про можливість внесення застави

За словами ексміністра, йому немає звідки взяти гроші на заставу.

Ексміністр енергетики Герман Галущенко під час засідання суду заявив, що не буде сплачувати заставу у розмірі 425 мільйонів гривень, як того просить сторона обвинувачення. Про це повідомив кореспондент УНІАН із зали суду.

На запитання, якщо суд встановить заставу на тому рівні, на якому просить прокуратура, він відповів:

"То буду сидіти".

На уточнювальне запитання, чи є хтось, хто міг би внести за нього заставу, Галущенко відповів:

"Та ну звідки".

"Я намагаюся ні з ким не спілкуватися і нікого не тягнути в цю історію. Немає значення, чим воно закінчиться юридично зараз. Ми про це не говоримо. А воно закінчиться років через надцять. Але з точки зору репутації вже створено такий фон, що я б не хотів, аби ті люди якось сюди потрапляли. Ну і коло спілкування в таких ситуаціях зменшується до однієї родини", - зазначив Галущенко.

Справа Галущенка: що відомо

Нагадаємо, наразі триває суд, на якому планується обрати запобіжний захід для Германа Галущенка, а також стало відомо, яку заставу САП проситиме для ексміністра.

Зазначається, що сторона обвинувачення просить встановити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

Також сьогодні ВАКС розпочав розгляд справи Галущенка. Під час засідання прокурор зазначив, що ексміністр в період з 31 грудня 2020 року по 1 травня 2025 року міг отримати злочинним шляхом 9 034 590 доларів США. Після чого підозрюваний намагався легалізувати ці кошти.

