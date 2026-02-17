60 днів повного припинення вогню є умовою для проведення виборів в Україні, - Корнієнко

Одного дня для підготовки проведення виборів, як того хоче ініціатор війни проти України Володимир Путін, недостатньо.

Україна потребуватиме довготривалої безпеки для підготовки закону про вибори та безпосередньої організації самої виборчої кампанії під час воєнного стану або після його завершення. Мінімум йдеться про термін 60 днів повного припинення вогню. Про це перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко сказав для "Укрінформу".

Корнієнко розповів про завдання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

"Перше - це дійсно строки. На сьогодні у нас в законодавстві існує гарно пропрацьованих два види строків. Це 90 днів - звичайні вибори. І 60 днів - дострокові вибори. Тому, 60 днів, про які каже президент, це дуже правильний строк, мінімальний, який може бути, який дійсно має бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь напівзаходи, що Путін каже про "один день" і ще щось. Це так не працює", - наголосив Корнієнко.

Зокрема, за його словами, вибори від початку електорального процесу до дня голосування і підрахунку голосів мають відбуватися у повній "тиші".

"Під "Шахедами", під гарматами не проводяться вибори. Це всі розуміють, і в парламенті, і наша переговорна група", - додав Корнієнко.

Крім того, він зауважив, що ще треба якийсь час на підготовку закону.

"Тому ми і говоримо, що краще довше, бо на парламент безпекові фактори теж впливають", - заявив Корнієнко.

Він сказав, що стосовно підготовки проведення референдуму схожа історія, бо можна вкластися у період 60 днів, але ще потрібен час на ініціювання збору необхідної кількості підписів.

"Друга проблема, яку має вирішити Верховна Рада - це можливість, неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану", - нагадав Корнієнко.

Він додав, що правовий режим воєнного стану не передбачає виборів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому мають бути представлені перші напрацювання щодо можливості проведення виборів. За словами Корнієнка, непросте питання також стосується територій, на яких можуть проводитися вибори.

Крім того, він назвав завдання робочої групи з підготовки виборів. Політик зазначив, що робочу групу поділили на 7 тематичних підгруп, серед яких шість вже почали роботу.

Водночас, на думку президента Володимира Зеленського, Російська Федерація прагне проведення в Україні виборів під час війни, аби усунути його від влади.

