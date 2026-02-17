'Укрзалізниця' змінила графіки руху кількох популярних поїздів через комендантську годину

Пасажири зможуть прибувати до Вінниці, Хмельницького та Тернополя поза межами дії комендантської години.

"Укрзалізниця" змінила графіки руху кількох популярних потягів для зручності подорожей пасажирів в умовах дії комендантської години.

Про це повідомила пресслужба УЗ. Зокрема компанія адаптувала розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

"Адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так, з 17 лютого поїзд №21/22 Харків – Львів курсуватиме за оновленим графіком:

Відправлення з Харкова – 19:26 (замість 14:27);

Прибуття до Вінниці – 05:40 (замість 00:54);

Прибуття до Хмельницького – 07:32 (замість 02:42);

Прибуття до Тернополя – 09:14 (замість 04:35).

Новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:

поїзд №6430 Ізюм – Харків (прибуття о 17:21);

поїзд №6023 Слатине – Харків (прибуття о 18:12).

Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький – Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40.

Для пасажирів, які подорожують з Кам’янця-Подільського до Львова, стане зручнішим час прибуття: група вагонів Кам’янець-Подільський – Львів прибуватиме до Львова о 05:16, тоді як раніше прибуття відбувалося о 03:28.

У Львові мешканці Кам’янця-Подільського та низки міст Хмельниччини зможуть здійснити зручні пересадки у напрямку Ужгорода, Івано-Франківська, Перемишля, Трускавця, Яремчі, Ворохти, Рахова, Рівного, Луцька та Ковеля.

Крім того, з 26 лютого УЗ запроваджує зручну денну поїздку з Кам’янця-Подільського до Києва.

"Для цього узгоджуємо приміський поїзд №6381/6382 Ларга – Хмельницький з поїздом №772/771 Хмельницький – Київ, який вирушатиме з Хмельницького о 11:04 та прибуватиме до Києва о 16:49", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, по станції Шепетівка передбачили зупинку поїзду №097/098 Київ – Ковель, відправленням з Києва о 23:10 та прибуттям до Шепетівки о 03:25.

Новини "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на низці небезпечних ділянок, змінивши маршрути та організувавши підвіз пасажирів альтернативним транспортом. Зокрема, на Сумщині регіональні поїзди курсують до/з Конотопа як тимчасової кінцевої. Північніше курсують приміський поїзд або автобуси.

16 лютого у низці регіонів України було запроваджено тимчасові обмеження руху поїздів через безпекову ситуацію, несприятливі погодні умови та пошкодження інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: